Στα σκαριά βρίσκεται ο γάμος του Γιαννούλη Λαρετζάκη και της συντρόφου του, Γιώτας Γεωργοπούλου. Όπως αποκαλύπτει η “Real Life” και η Νίκη Κώτσου, το ζευγάρι σχεδιάζει να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

Τα σχέδια για τον γάμο ξεκίνησαν αμέσως μετά την ονειρική πρόταση που έκανε ο διεθνής μπασκετμπολίστας στην αγαπημένη του, σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και συγκίνηση. Εκείνη νόμιζε ότι γιόρταζε τα γενέθλιά της, όμως ο Γιαννούλης είχε ετοιμάσει κάτι πολύ πιο ξεχωριστό. Σε ένα ρομαντικό σκηνικό με την παρουσία αγαπημένων προσώπων, η πρόταση γάμου ήρθε φυσικά και αυθόρμητα και ειπώθηκε το πολυπόθητο «ναι».

Εκείνη είναι μια γυναίκα με έντονη δημιουργικότητα και αγάπη για την αισθητική. Ασχολείται επαγγελματικά με τη μόδα, καθώς μαζί με την αδελφή της, έχουν ιδρύσει τη δική τους εταιρεία μαγιό, μέσα από την οποία εκφράζει το προσωπικό της στυλ. Παράλληλα, έχει εμπειρία στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, αφού ασχολείται με το beach volley. Με διακριτική αλλά δυναμική παρουσία, ισορροπεί ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή, επιλέγοντας να μένει μακριά από την υπερβολική έκθεση.

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται ότι θα είναι ιδανική χρονιά για τον γάμο του ζευγαριού, καθώς και οι δύο επιθυμούν να οργανώσουν αυτή τη σημαντική μέρα χωρίς βιασύνη, δίνοντας χώρο τόσο στις επαγγελματικές υποχρεώσεις όσο και στις προσωπικές ανάγκες τους. Μέχρι τότε, συνεχίζουν να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους, τις μικρές στιγμές και τη συντροφικότητα, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα του έρωτά τους.

