Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του, Γιώτα Γεωργοπούλου.

Ο γνωστός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού διοργάνωσε μια λαμπερή βραδιά με την παρουσία πολλών φίλων και αγαπημένων προσώπων, όπου και ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε έκπληξη στην αγαπημένη του, η οποία νόμιζε ότι θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Τελικά, είδε τον διεθνή Έλληνα μπασκετμπολίστα να γονατίζει μπροστά της με ένα δαχτυλίδι και είπε «I do».

O Γιαννούλης Λαρεντζάκης γονάτισε, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο με μαύρα και χρυσά μπαλόνια, μπροστά στην αγαπημένη του, χαρίζοντας το μονόπετρο με το οποίο τη ζήτησε σε γάμο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης γεννήθηκε το 1993 στο Μαρούσι. Ξεκίνησε τον αθλητισμό στο σύλλογο ΠΑΟ Άμιλλα Περιστερίου. Σε ηλικία 17 ετών συμμετείχε στη Β΄Εθνική της περιόδου 2009-10, αγωνιζόμενος σε 17 αγώνες της σεζόν.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η Γιώτα Γεωργοπούλου διατηρούν σχέση τα τελευταία χρόνια.

