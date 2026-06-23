Τίτλοι τέλους μπήκαν στη σχέση του Νίκου Παππά και της Ναταλί Παρτσινέβελου, έπειτα από μια κοινή πορεία περίπου δύο ετών, όπως διαβάζουμε σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Real Life”.

Οι πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι η βασική αιτία που οδήγησε το ζευγάρι στην απόφαση να χωρίσει ήταν η χιλιομετρική απόσταση που το χώριζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Μετά την εκλογή του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Παππάς μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την καθημερινότητα και την επικοινωνία με τη σύντροφό του.

Από την άλλη, η Ναταλί Παρτσινέβελου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate, παρέμεινε αφοσιωμένη στις επαγγελματικές δραστηριότητές της, με αποτέλεσμα οι κοινές στιγμές τους να περιορίζονταν ολοένα και περισσότερο.

Όπως διαβάζουμε στο ίδιο δημοσίευμα, ανθρωποι που γνωρίζουν το πρώην ζευγάρι κάνουν λόγο για έναν ήρεμο ήρθε ως φυσική εξέλιξη των συνθηκών.

Την ίδια στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι έχουν διαγραφεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι κοινές τους φωτογραφίες, μια κίνηση που ενίσχυσε τις υποψίες για οριστικό τέλος.

Ο έρωτάς τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν σε κοινή παρέα. Είχαν έρθει πολύ κοντά, είχαν αναπτυχθεί άριστες σχέσεις ακόμη και με τις οικογένειές τους, ενώ το τελευταίο διάστημα της σχέσης τους η Ναταλί Παρτσινέβελου έμενε σχεδόν μόνιμα στο σπίτι του Νίκου Παππά, στο οποίο και συγκατοικούσαν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο που επέστρεφε από τις Βρυξέλλες.

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