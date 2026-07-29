Μια οικογενειακή εξόρμηση για γκολφ στάθηκε η αφορμή για να δεχτεί εκ νέου επικρίσεις η Georgina Rodriguez στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 32χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ημέρα που πέρασε στο γήπεδο μαζί με τον Cristiano Ronaldo και τα παιδιά τους, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Αντί όμως να επιλέξει ένα κλασικό αθλητικό outfit, η Georgina Rodriguez αποφάσισε να συνδυάσει την οικογενειακή βόλτα με την προώθηση του δικού της brand μόδας, Mimoa, φορώντας ένα αποκαλυπτικό, ροζ sporty σύνολο, που λίγα άφηνε στη φαντασία.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Georgina Rodriguez στο προφίλ της προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα σχόλια, με τους περισσότερους ακολούθους της να στέκονται στην προκλητική εμφάνισή της.

Η ίδια, πάντως, θέλησε με τη λεζάντα δίπλα στις φωτογραφίες της να διαφημίσει το brand της:

«Η Mimoa γεννήθηκε για να συνοδεύει τη ζωή όπως είναι: σε κίνηση, με την οικογένεια και περιτριγυρισμένη από στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες.

Πέρα από τα likes που έπεσαν βροχή από τους 76 εκατομμύρια ακολούθους της, αρκετοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στην σούπερ σέξι εμφάνισή της, θεωρώντας το look της τελείως ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίσταση:

«Θεέ μου, μοιάζεις σαν να ξέχασες να βάλεις εσώρουχα!»

«Γιατί είναι ντυμένη έτσι μπροστά στα παιδιά;»

«Αυτά δεν είναι ρούχα για γκολφ, είναι ρούχα για την πισίνα!»

«Είσαι μάνα, ντροπή να εμφανίζεσαι έτσι σε οικογενειακή έξοδο!»

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