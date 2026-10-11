Στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες η Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά την αποκάλυψη της σχέσης της με τον Πασχάλη Τσαρούχα.

Η είδηση για το νέο ζευγάρι της εγχώριας showbiz προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο η πολιτικός όσο και ο γνωστός ηθοποιός συνηθίζουν να διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Παρά το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικούς χώρους —με τον έναν να υπηρετεί για χρόνια την υποκριτική και την άλλη την πολιτική σκηνή— οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν την κοινή τους πορεία, χωρίς να διστάζουν να εμφανίζονται μαζί δημόσια.

Στα 27 της χρόνια αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας

Λίγοι γνωρίζουν την προσωπική μάχη της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία στα 27 της χρόνια αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που της στοίχισε την ακοή της, με την ίδια να χρησιμοποιεί ακουστικό βαρηκοΐας στην καθημερινότητά της μέχρι και σήμερα, στα 38 της χρόνια.

Το αυτοάνοσο πρόβλημα

Συγκεκριμένα, όπως εξομολογήθηκε η ίδια, ένα αυτοάνοσο πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε από το 2015 αποτέλεσε στο να χάσει την ακοή της. Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή FEMALE στο ΚΛΙΚ η Ελληνίδα πολιτικός αναφέρθηκε στο πώς είναι η καθημερινότητά της τονίζοντας πως βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό στην χειλεανάγνωση.

«Το βίωσα σαν εφιάλτη τότε. Το 2015 αρρώστησα από ένα αυτοάνοσο αρκετά σπάνιο, επομένως υπήρχε δυσκολία στην διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα σωματικά. Δεν ήταν μόνο η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε. Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας βοηθάνε σε έναν βαθμό, πρακτικά δεν ακούω. Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές», είπε αρχικά η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις, την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι εγώ θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν, ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου», πρόσθεσε.

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govastiletto.gr -Κατερίνα Νοτοπούλου: Το σπάνιο αυτοάνοσο, τα καυστικά σχόλια για τις ενδυματολογικές της επιλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ