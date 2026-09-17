Με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη γιατρό του Κολωνακίου και την αποστολή της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη σε υπνοθεραπευτή, η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τη προσωπική της βιωματική εμπειρία με τον συγκεκριμένο θεραπευτή, στον οποίο είχε καταφύγει το 2018 για τις ανάγκες δημοσιογραφικής έρευνας του Vice.

Αρχικά δήλωσε: «Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του Vice να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο. Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως».

Στην πορεία πρόσθεσε: «Έτσι λοιπόν τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο στην Κηφισιά του Νάσου αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό».

Για το πώς βίωσε εκείνη την ύπνωση σχολίασε: «Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει, να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα, χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα το σώμα βρίσκεται σε μία άλλη κατάσταση».

Για το αν είχε επαφή με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, δήλωσε: «Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει».

Έπειτα συνέχισε λέγοντας: «Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για μένα την ίδια, εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει. Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Δάφνη Καραβοκύρη είπε: «Οφείλουμε να τα ψάχνουμε όλα και στο πλαίσιο αυτού του ψαξίματος υπάρχει η υπνωτική χειραγώγηση. Αν πέσεις στα λάθος χέρια, αυτό γίνεται ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο, για τον εκάστοτε θεραπευτή. Να μπει στο μυαλό σου, να σου αλλάξει τη ρότα σκέψης. Είναι αυτή η μέθοδος ικανή να σε κάνει να βλάψεις τον εαυτό σου και να βλάψεις και άλλους; Διότι μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις πράγματα ή να δεις πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου».

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