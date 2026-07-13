Αν και στον σύγχρονο αθλητισμό τα τατουάζ θεωρούνται σχεδόν δεδομένα, ο Cristiano Ronaldo είναι η εξαίρεση. Στα 41 του χρόνια, ο Πορτογάλος σταρ διατηρεί το σώμα του απόλυτα «καθαρό» και έχει δηλώσει κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τατουάζ. Πίσω από αυτή την απόφαση δεν κρύβεται κάποια αισθητική προτίμηση, αλλά μια βαθιά ανθρωπιστική αιτία που συνδέεται άμεσα με την προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη.

«Δεν έχω τατουάζ, ώστε να μπορώ να δίνω αίμα πιο συχνά», είχε δηλώσει ήδη από το 2012 ο Ronaldo.

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Για τον Cristiano Ronaldo, η δυνατότητα να προσφέρει αίμα όποτε χρειαστεί αποδείχθηκε σημαντικότερη από οποιαδήποτε προσωπική επιθυμία για ένα σχέδιο στο σώμα του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι συμμετείχε ενεργά και σε καμπάνιες ενημέρωσης για την αιμοδοσία, στέλνοντας μήνυμα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά δίνοντας αίμα. Κάθε αιμοδοσία μπορεί να ωφελήσει έως και τρεις ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία. Γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να συμβάλω στην ενημέρωση του κόσμου για τη σημασία της αιμοδοσίας και να ενθαρρύνω ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να γίνουν τακτικοί αιμοδότες και να βοηθήσουν στη σωτηρία ζωών», είχε τονίσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Η σχέση του με την αιμοδοσία δεν ξεκίνησε τυχαία.

Το 2011, όταν ο γιος του τότε συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, Κάρλος Μαρτίνς, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και είχε ανάγκη από αίμα αλλά και συμβατό δότη μυελού των οστών, ολόκληρη η ομάδα κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει.

Ο ίδιος ο Ronaldo συμμετείχε άμεσα και από τότε πήρε την απόφαση να παραμείνει ενεργός αιμοδότης για όλη του τη ζωή. Θυμούμενος εκείνες τις δύσκολες στιγμές, είχε δηλώσει:«Ήταν την περίοδο που ο Κάρλος Μαρτίνς ήταν μαζί μας στην εθνική ομάδα. Μας μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο γιος του και όλοι οι ποδοσφαιριστές δείξαμε μεγάλη ενότητα για να βοηθήσουμε εκείνον και την οικογένειά του, γιατί γνωρίζαμε πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση. Πολλοί πιστεύουν ότι η δωρεά μυελού των οστών είναι κάτι δύσκολο, όμως δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια αιμοληψία και δεν πονάει. Το έκανα πριν από πολλά χρόνια και θα το έκανα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει πολλά παιδιά και όλοι πρέπει να βοηθάμε».

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