Ποδαρικό για τη νέα σεζόν έκανε ο Τάκης Ζαχαράτος στην εκπομπή «Studio στις 3» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο αγαπημένος σόουμαν συνάντησε τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και σε μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Η συζήτηση δεν άργησε να φτάσει στην αείμνηστη Μαρινέλλα με τον Τάκη Ζαχαράτο να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του. «Καλά, εντάξει, μην αρχίσω τώρα, θα κλαίω. Είναι ότι έγινε φτωχή η ζωή μου, φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος», ανέφερ αρχικά και συνέχισε: «Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού, και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να πιάσουν το νήμα. Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει. Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει».

Στη συνέχεια ο ίδιος εξήγησε αναφερόμενος στη Μαρινέλλα: «Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια. Ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από αυτό το κινητό. Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Δεν μου είναι εύκολο. Δεν μου είναι εύκολο. Οικογένεια είναι. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, αν τους ανακάτευες έβγαινε… Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ».

Επίσης αποκάλυψε ότι ως παιδί είχε φτάσει στο σημείο να κάνει απεργία πείνας προκειμένου να συναντήσει την Μαρινέλλα: «Έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες και μου γράφανε ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι ξανάφαγα. Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

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