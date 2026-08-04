Η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς μια πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στη Γαλλία ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέα σενάρια σχετικά με την πορεία της σχέσης τους.

Το γνωστό ζευγάρι του Hollywood απόλαυσε μια ρομαντική απόδραση στο Παρίσι, με τις εικόνες από τη βόλτα τους στους δρόμους της πόλης να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το 31χρονο μοντέλο και ο 51χρονος ηθοποιός εμφανίστηκαν ιδιαίτερα χαλαροί και ευδιάθετοι, ενώ κατευθύνονταν προς το πολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental Lutetia.

Ωστόσο, αυτό που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους δεν ήταν μόνο η τρυφερή εικόνα του ζευγαριού, αλλά μια λεπτομέρεια στις εμφανίσεις τους που δημιούργησε νέες υποψίες.

Τα δαχτυλίδια που πυροδότησαν τις φήμες

Οι φωτογραφίες έδειξαν τους δύο σταρ να περπατούν χέρι-χέρι, φορώντας χρυσά δαχτυλίδια στον αριστερό παράμεσο. Ο Bradley Cooper εμφανίστηκε με μια κλασική χρυσή βέρα, ενώ η Gigi Hadid φορούσε ένα πιο ιδιαίτερο, στριφτό χρυσό δαχτυλίδι.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποια εξέλιξη στη σχέση τους, ούτε έχει υπάρξει ανακοίνωση από τους εκπροσώπους τους, η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να φουντώσουν οι φήμες περί μυστικού γάμου ή αρραβώνα.

Η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper γνωρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023 μέσω κοινών γνωστών και από τότε η σχέση τους εξελίσσεται σταθερά, χωρίς υπερβολική έκθεση στη δημοσιότητα.

Οι δύο τους αποφεύγουν να μιλούν συχνά για την προσωπική τους ζωή και πραγματοποιούν σπάνια κοινές εμφανίσεις. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία τους μαζί σε σημαντικές στιγμές, όπως ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce, έδειξε πως ο δεσμός τους γίνεται όλο και πιο σοβαρός.

Πηγή: people.com

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