Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor πριν από λίγες ημέρες, αφού ένας τραυματισμός που είχε δεν του επέτρεπε να συνεχίσει στο reality επιβίωσης. Ο πρώην παίκτης βρίσκεται καθ’ οδόν για την Ελλάδα και το αποκάλυψε μέσα από μια δημοσίευση που έκανε σήμερα, Τετάρτη 4/2, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, ο Gio Kay ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, όπου τον βλέπουμε να κάθεται χαλαρός στο κάθισμα του αεροπλάνου με το οποίο ταξιδεύει, απολαμβάνοντας ένα λαχταριστό γεύμα.

Ο Gio Kay σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Είμαι καθ’ οδόν για την επιστροφή μου στο σπίτι μου στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GIO KAY (@giokaradonis)

Βέβαια, ο ίδιος δεν έμεινε μόνο σε αυτό το post, μιας και στα stories του ανέβασε ένα βίντεο όπου ο αεροσυνοδός του σερβίρει το γεύμα, την ώρα που εκείνος χαλαρώνει παρακολουθώντας τηλεόραση.

Ο ίδιος, όπως φαίνεται, έχει μια πολύ καλή θέση στο αεροπλάνο, μακριά από όλους τους υπόλοιπους επιβάτες.

govastiletto.gr – Εκτός Survivor ο Gio Kay – Αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης