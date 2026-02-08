Ο Gio Kay, που έχει γίνει το απόλυτο viral του διαδικτύου με τις ατάκες τύπου «νοοτροπία, read a book», συνεχίζει να τρελαίνει το internet και είναι ανάρπαστος.

Στη φωτογραφία που ανέβασε ο Νίκος Κοκλώνης, οι δυο τους ποζάρουν χαλαροί σε καφέ, με τον παραγωγό να γράφει στη λεζάντα: «Just the Two of us».

Μια φράση είναι αρκετή για να ξεκινήσουν τα σενάρια για το αν ο μουσικός παραγωγός και πρώην παίκτης του Survivor θα βρίσκεται ανάμεσα στα λαμπερά ζευγάρια του σόου του Open.

