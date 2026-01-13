Η σύντροφος του viral παίκτη του Survivor, Gio Kay, Σίλια μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αρχικά, η ίδια ανέφερε: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες. Είναι ο εαυτός του», και είπε ότι πρόκειται για «μια αγνή ψυχή, έξυπνο και στρατηγικό άνθρωπο».

Επίσης, σημείωσε: «Όταν λέει ότι θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, του λέω “εγώ είμαι μαζί σου, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και εμένα σαν τον… Μέγα Αλέξανδρο”».

«Απέδειξε από την αρχή ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Στο τέλος της ημέρας πάει για να περάσει καλά, να ζήσει μια εμπειρία. Ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι το κάνει περισσότερο για fun». Μάλιστα, σχολίασε και τη φυσική του κατάσταση, αποκαλύπτοντας ότι ο Gio Kay είχε έντονη αθλητική δραστηριότητα στο παρελθόν: «Ο Gio ήταν πολύ καλός αθλητής στο παρελθόν. Θα επανέλθει, γιατί το σώμα θυμάται».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

