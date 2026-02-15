Ο Gio Καραντώνης έκανε το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική του πορεία, μεταπηδώντας από τις παραλίες του Survivor στη σκηνή του J2US. Παρά την πρόωρη αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης λόγω τραυματισμού, ο πρώην παίκτης επιστρέφει δριμύτερος ως διαγωνιζόμενος, έχοντας στο πλευρό του ως coach την Αγγελική Ηλιάδη.

Το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Gio ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Gucci Masai» στην πρώτη του εμφάνιση. «Εγώ νιώθω υπέροχα και είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε εκείνος μετά την παρουσίαση του κομματιού.

Από την άλλη, η Αγγελική Ηλιάδη χαρακτήρισε τον παρτενέρ της ως έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και πρόθυμο να εκπλήξει την κριτική επιτροπή και τους τηλεθεατές. «Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, όμορφο. Είναι όμορφος άνθρωπος γεμάτος θετική ενέργεια και με πάρα πολλή όρεξη να κάνει πολλές τρέλες εδώ στο J2US», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Δείτε βίντεο

