Μετά τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε η οικειοθελής αποχώρησή του από το J2US, ο Gio Kay αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Ο γνωστός DJ βάζει τέλος στις φήμες και τα σχόλια που ακολούθησαν την ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη, αποκαλύπτοντας το πραγματικό παρασκήνιο πίσω από την απόφασή του να αφήσει το show στη μέση.

Για όσους δεν το είδαν, ο Νίκος Κοκλώνης είπε κατά τη διάρκεια του J2US: «Κανονικά θα έπρεπε να δούμε το 8ο ζευγάρι, αργά το μεσημέρι όμως, ο αγαπημένος μας Gio Kay μας ενημέρωσε σε μήνυμα ότι για προσωπικούς λόγους αποχωρεί από το show. Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι’ αυτή την εξέλιξη. Ελπίζουμε να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτήν την επιλογή».

«Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη τους τελευταίους δύο μήνες στο J2US. Ήτανε από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, την καλύτερη partener ever, στους κριτές, στον Νίκο Κοκλώνη, σε όλη την παραγωγή. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Και πάλι θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω στο J2US για προσωπικούς λόγους, αλλά καλή τύχη σε όλους και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και όλη την αγάπη», αρκέστηκε να πει ο Gio Kay μέσα από βίντεο που έστειλε στο show.

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο Gio Kay αποχώρησε από το J2US

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA, ο Gio Kay αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το show, με τον ίδιο να απαντά σχετικά με την σχέση του με την partener του, Αγγελική Ηλιάδη, αλλά και στα ειρωνικά σχόλια που δέχτηκε από τον Λάκη Γαβαλά.

Συγκεκριμένα, είπε: «Κοίτα μέσα στο οικογενειακό κύκλο έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ήταν κάτι που δεν ξέραμε τι θα γίνει. Μάθαμε τα νέα και έπρεπε να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μερικές μέρες που το συζητούσαμε λίγο και δύο μέρες πριν το συζητήσαμε και είπαμε ότι δεν μπορώ να έρθω.

Έτσι όπως το είπε ο Νίκος Κοκλώνης ακούστηκε περίεργο, δεν είναι έτσι όμως. Πέμπτη είδα μία δήλωση που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη και δεν μου άρεσε πολύ. Ήταν μία κυρία που ήμουν δίπλα της τόσο καιρό και την στήριζα και σε αυτά που περνάει. Και ο Λάκης Γαβαλάς είδα ειρωνείες. Τώρα που ξέρεις περίπου τι συνέβη, μου χρωστάς ένα συγγνώμη. Η Καίτη Γαρμπή είπε “γιατί να μας λείψει ο Gio;”, like come on, έτσι είμαστε;» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην κάμερα της εκπομπής.

govastiletto.gr -Φασουλής σε Gio Kay: «Τα παράπονα σου στον Νίκο που με επέλεξε σε αυτή τη θέση που δεν ξέρω τι μου γίνεται»