Λίγες μέρες μετά την οικειοθελή του αποχώρηση από το Survivor, ο Gio Kay επέστρεψε στην Ελλάδα και μοιράστηκε λεπτομέρειες από τις πρώτες του στιγμές στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο πρώην παίκτης αποκάλυψε ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο για να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του, Σίλια, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Ήταν μια μικρή εγχείρηση στο δόντι της, όλα καλά», ανέφερε ο Gio Kay, προσθέτοντας με χαμόγελο: «Ήθελα επίσης, να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Λιάγκα για την αγάπη του…είναι ένα από τα είδωλά μου».

Ο ίδιος μίλησε και για την εμπειρία του στο Survivor, χαρακτηρίζοντάς την ως ξεχωριστή και υπογραμμίζοντας πως άξιζαν τα χρήματα που κέρδισε. «Ήταν μοναδικές στιγμές, με ήλιο, θάλασσα και σκέψη, ακόμη κι όταν υπήρχε βροχή ή κρύο το βράδυ», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, απάντησε στις αιχμηρές δηλώσεις που είχε κάνει για εκείνον ο Τριαντάφυλλος, λέγοντας πως «μερικές φορές τα είδωλά σου μπορεί να γίνουν επικριτικά», ενώ ξεκαθάρισε για τον Υποχθόνιο: «Δεν του χρωστάω τίποτα και δεν βοήθησε σε τίποτα».

Η επιστροφή του Gio Kay στην καθημερινότητα φαίνεται να είναι γεμάτη προσωπικές στιγμές, υποστήριξη προς τη σύντροφό του και προβληματισμούς για την εμπειρία του στο παιχνίδι.

