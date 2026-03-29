Ο Gio Kay δεν κρύβει τις μεγάλες φιλοδοξίες του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και νυν διαγωνιζόμενος στο J2US αποκάλυψε ότι το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και μελλοντικά, ευρωβουλευτής με το κόμμα του, Generation Hellas.

Ο ίδιος δηλώνει πως πρότυπό του είναι ο Donald Trump, θεωρώντας πως η δική του πορεία στον επιχειρηματικό και τηλεοπτικό χώρο έχει κοινά στοιχεία με τη διαδρομή του Αμερικανού πολιτικού.

«Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας και το λέω φουλ αλήθεια», είπε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Το μέλλον θα με φέρει ίσως και στην Ευρωβουλή με το Generation Hellas. Η πορεία του Trump είναι αυτό ακριβώς που κάνω κι εγώ: επιχειρηματίας, reality show, superstar, showbusiness».

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο Survivor, εξήγησε ότι επρόκειτο για στρατηγική κίνηση: «Πολλοί με έμαθαν από το Survivor, αλλά για μένα ήταν στρατηγική μου να μπω στα σπίτια όλων. Τώρα με ξέρουν όχι μόνο οι πιτσιρικάδες, αλλά και οι γιαγιάδες. Στο Survivor ήμουν με άτομα που δεν τα ήξερε κανείς και έγινα θρύλος. Τώρα στο J2US, με άλλους διάσημους, γίνομαι ξανά θρύλος».

Παράλληλα, ο Gio Kay αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής ενός βιβλίου με τίτλο «Νοοτροπία: Life of a Hustler», σχολιάζοντας με χιούμορ: «Είμαι ο Πλάτωνας του Σωκράτη».

