Στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε καλεσμένη η Γιολάντα Διαμαντή το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει μόνιμα στη Λευκάδα με τον σύζυγό της και την μικρότερη από τις τρεις κόρες τους, μίλησε για τη ζωή της στο νησί, την οικογένειά της και τις δυσκολίες για να μείνει έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Μεταξύ άλλων, η Γιολάντα Διαμαντή εξομολογήθηκε στη Μαρία Ηλιάκη και στον Κρατερό Κατσούλη: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο. Και έκανα φοβερές, τρομακτικές θεραπείες, χειρουργεία πριν και τελικά συνέλαβα την πρώτη μου κόρη φυσιολογικά. Έμεινα έγκυος, και έμεινα και 9 μήνες στο κρεβάτι με την Τζωρτζίνα λόγω αποκόλλησης. Δεν πήγαινα ούτε τουαλέτα. Και δύο στο νοσοκομείο. Ήτανε πολύ βάρβαρο. Αλλά τόσο πολύ που θέλαμε να κάνουμε παιδί… Άντεξα.

Δεν με φόβισε για τα επόμενα. Με το που γέννησα, μου ‘παν τώρα λίγο κρατήσου… Εγώ δεν φαντάστηκα… αφού δεν μπορώ να κάνω παιδί! Ότι θα μείνω τόσο εύκολα, και με το που γέννησα, έμεινα έγκυος! Στο δεύτερο δούλευα κανονικά, μετακόμισα σπίτι γιατί δεν χωράγαμε στο μικρό που ήμασταν…Όλη η ζωή μου ήταν κανονικότατη.

Και με τη Τζωρτζίνα –την πρώτη μου– με βοήθησε πάρα, μα πάρα πολύ η δουλειά μου. Δηλαδή, δεν σταμάτησα να δουλεύω ποτέ. Μου ‘χαν μεταφέρει το στούντιο στο σπίτι. Έκανα ραδιοφωνική εκπομπή, και έλεγα…”Ησυχία! Βγαίνω τώρα!”. Στον κόσμο που ήταν μέσα στο σπίτι…».

Η Γιολάντα Διαμαντή και ο σύζυγός της Γιώργος Καββαδάς εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Λευκάδα το 2016. Εκεί δημιούργησαν την οικογένειά τους και πλέον στην Αθήνα έρχονται συχνά για επαγγελματικές υποχρεώσεις και ξέγνοιαστες στιγμές.

