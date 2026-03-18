Η Γιολάντα Καλογεροπούλου βρέθηκε καλεσμένη μαζί με τον Σταύρο Σβήγκο στο νέο επεισόδιο του BeWell podcast, που παρουσιάζει η Χριστίνα Μπόμπα.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη σχέση τους, αλλά και για τη γνωριμία των παιδιών τους, καθώς και οι δύο έχουν παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.

Η ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο που γνωρίστηκε ο σύντροφός της με την κόρη της: «Σε εμάς έγινε λίγο πιο ομαλά όλο αυτό, γιατί τον ήξερα τον Σταύρο έναν χρόνο πριν. Δουλεύαμε μαζί, οπότε είχα ήδη γνωρίσει τον μικρό στα γυρίσματα όπου ερχόταν», ανέφερε αρχικά.

Όπως τόνισε, στην αρχή η κόρη της δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Δεν το πήρα ως κάτι μεγάλο, “τώρα θα γνωρίσεις τον…”. Γνώρισε τον φίλο μου τον Σταύρο και στην αρχή νομίζω ότι δεν του έδωσε καμία σημασία».

Παράλληλα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου υπογράμμισε την ωριμότητα του συντρόφου της: «Και ο Σταύρος το χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία. Μου είπε: “Άσ’ τη να πάρει τον χρόνο της”».

