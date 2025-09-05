Η είδηση του θανάτου του Giorgio Armani‎‎, που έφυγε από τη ζωή χθες, συγκλόνισε τον κόσμο της μόδας. Μαζί με το αποτύπωμα που άφησε στην παγκόσμια βιομηχανία, επανέρχονται στο φως και οι πιο προσωπικές εξομολογήσεις του. Σε συνέντευξή του το 2025 στους Financial Times, αλλά και σε δηλώσεις του στην Corriere della Sera, ο θρυλικός σχεδιαστής είχε μιλήσει ανοιχτά για τις μεγάλες αγάπες του, τον αείμνηστο Sergio Galeotti και τον τελευταίο του σύντροφο, Leo Dell’ Orco.

