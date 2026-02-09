Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” ήταν ο Γιώργος Αλκαίος το βράδυ της Κυριακής (8/2). Με αφορμή το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο θέατρο με την παράσταση “Ο Ημιυπαίθριος”, ο δημοφιλής καλλιτέχνης προχώρησε σε μια αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση: περιέγραψε μια περιπέτεια με απατεώνες στο διαδίκτυο, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το όνομά του στο Instagram για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους θαυμαστές του.

«Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram με το όνομά μου και έστελναν μηνύματα. Ήταν αστείος ο τρόπος γιατί ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης. Έγραφαν, “σε ευχαριστώ που είσαι θαυμαστής μου, κι εγώ σε θαυμάζω το ίδιο και αν θέλεις να συναντηθούμε, βάλε 500 ευρώ εκεί”. Εγώ αναρωτιέμαι, αφού αυτοί οι σημαντικοί και μεγάλοι, που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη, δε μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις να μην υπάρχουν απάτες; Τόσο απλά. ‘Η τα αφήνετε γιατί έτσι πρέπει;» είπε ο Γιώργος Αλκαίος.

