Με αφορμή την παράσταση «360 Μοίρες» στο Βεάκειο Θέατρο και στη Μονή Λαζαριστών, ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ανοίγοντας κεφάλαια από τη ζωή και την πορεία του.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην περίοδο που αποφάσισε να αποσυρθεί από τα φώτα και να ζήσει στη Μήλο, περιγράφοντας πως, αν και η επιλογή του έγινε σε μεγάλο βαθμό σεβαστή από τα ΜΜΕ, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου συνεργεία εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι του για δηλώσεις χωρίς να το γνωρίζει, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «σουρεαλιστικό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε σημαντικές απώλειες της ζωής του, που τον επηρέασαν βαθιά.

Όπως αποκάλυψε, η απώλεια της γιαγιάς του λίγο πριν τη Eurovision του 2010, τον έφερε αντιμέτωπο με σοβαρό δίλημμα για το αν θα ανέβει τελικά στη σκηνή, ενώ η απόφασή του να συνεχίσει, προήλθε μετά από προσωπική εσωτερική επεξεργασία της κατάστασης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο της έντονης δισκογραφικής του δραστηριότητας στα 90΄s, σημειώνοντας πως ένιωθε συχνά πίεση και πως δεν ήθελε να ακολουθήσει δρόμους όπως τα μπουζούκια, επιλέγοντας να παραμείνει σε δικές του καλλιτεχνικές διαδρομές.

Τέλος, μιλώντας για τη μουσική σήμερα, δεν απέκλεισε μια πιθανή συνεργασία με την Άννα Βίσση σε ένα 90’s πρόγραμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα το έκανε «από τώρα», καθώς όπως τόνισε, η μουσική λειτουργεί κυρίως ως ανάμνηση και επιστροφή στο παρελθόν.

Govastiletto.gr – Γιώργος Αλκαίος: Ο λόγος που επέλεξε να μην κάνει οικογένεια