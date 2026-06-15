Μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Γιώργος Αλκαίος το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την απουσία της μητέρας του από τη ζωή του, αλλά και τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να μην αποκτήσει δική του οικογένεια.

«Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Τις απαντήσεις μου τις πήρα σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί όταν είσαι παιδί, δεν τα σκέφτεσαι τόσο. Όταν πέρασαν τα χρόνια ζήτησα τις απαντήσεις μου, αλλά δεν με ικανοποίησαν», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Αλκαίος.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με συγκίνηση και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η γιαγιά του στην ανατροφή του, εξηγώντας πως στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα, καλύπτοντας το κενό που είχε αφήσει η απουσία της μητέρας του.

«Η γιαγιά μου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Κάλυπτε όλη την απουσία, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι μου έλειπε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για την προσωπική του επιλογή να μην δημιουργήσει οικογένεια, εξηγώντας πως πρόκειται για μια συνειδητή απόφαση που πήρε από νεαρή ηλικία.

«Εγώ συνειδητοποίησα νωρίς ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Σκέφτομαι όλους αυτούς που έχουν παιδιά και την αγωνία που έχουν, με πιάνει στρες. Βλέπεις πράγματα έξω και σκέφτεσαι: “πώς θα φέρω ένα παιδί στον κόσμο;”», ανέφερε.

Η εξομολόγηση του καλλιτέχνη συγκίνησε τους τηλεθεατές, καθώς μίλησε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που βίωσε στα πρώτα χρόνια της ζωής του και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν τις μετέπειτα επιλογές του.

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