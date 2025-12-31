Ο Γιώργος Αντωνιάδης, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο φετινό Big Brother του ΣΚΑΪ, έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, που προκάλεσε την ανησυχία των διαδικτυακών φίλων του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος τους ενημέρωσε ότι το 2025 δεν ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο για εκείνον, αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Ο Γιώργος Αντωνιάδης δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη νοσηλεία του. Ωστόσο, τόνισε ότι χρειάστηκε να περάσει αυτή την περιπέτεια για να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η υγεία.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Τα καλά μας τα άφησε για το τέλος το 2025. Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες ευχές ανάρρωσης. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει την υγεία του πάνω από όλα. Έπρεπε να περάσω αυτή την περιπέτεια για να θυμηθώ πως πάνω από όλα είναι η υγεία. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο!».

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του, ο ίδιος φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείο και έχοντας ορό στο χέρι.