Ο Γιώργος Ασημακόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, ανακοινώνοντας τη νέα του απόφαση να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

«Φεύγω. Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου και ασχολούμαι με κάτι άλλο πλέον που είναι τα μεσιτικά. Βάση μου πλέον θα είναι το εξωτερικό, γιατί θέλω να κάνω μια νέα αρχή για μένα», είπε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο πρώην παίκτης του «Survivor» ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε σχέση.

«Είμαι ελεύθερος όμως κατ’ επιλογή ελεύθερος. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω. Δεν είμαι στη φάση να δεσμευτώ τώρα. Τι σχέση θα έχω από απόσταση; Όταν έχεις κάποιον τον θες και λίγο να ‘ναι κοντά σου. Συνοδοιπόρος. Να πηγαίνετε μαζί. Γενικά δεν πρέπει να τα ψάχνεις πολύ. Ψάχνεις για σχέση. Τίποτα. Άμα θέλει ο Θεός θα έρθει κι αυτό με την ώρα του. Όλα έρχονται στην ώρα τους», είπε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Μιλώντας για την εξωτερική του εικόνα, ο ίδιος ανέφερε: «Δεν κάνω και κάτι ο άνθρωπος. Ούτε μπότοξ δεν έχω κάνει. Όλη αυτή η ομορφιά είναι φυσική. Τι να κάνουμε;

Μην το κόψετε αυτό, γιατί εγώ αυτό που είχα πει είναι, λέω “Φτου σου αγόρι μου, πόσο ωραίος είσαι!” Ξέρεις για ποιο λόγο; Γιατί πρέπει αν δεν αγαπάς πρώτα εσύ τον εαυτό σου, πώς θα σ’ αγαπήσουν και οι άλλοι; Δηλαδή τι θα κάνεις άμα δεν παινεύεις και τον εαυτό σου;» είπε στον ANT1 ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

govastiletto.gr – Γιώργος Ασημακόπουλος: Ο πρώην παίκτης του Survivor μιλάει από το Ντουμπάι όπου ζει – «Δεν φοβάμαι για τίποτα»