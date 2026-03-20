Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται το Ντουμπάι, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να μετρούν αντίστροφα για την εξάντληση των αποθεμάτων νερού. Οι ιρανικές επιθέσεις στο ενεργειακό κέντρο του Χαμπσάν προκάλεσαν “μπλακ άουτ” στις μονάδες αφαλάτωσης, πυροδοτώντας φόβους ότι η πόλη θα μείνει χωρίς πόσιμο νερό μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου, παρασύρει όπως φαίνεται και το τραπεζικό σύστημα, με το υπουργείο Οικονομίας των ΗΑΕ, να διαψεύδει τις φήμες για επιβολή capital control.

Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι, μίλησαν στην εκπομπή «Live News» και περιέγραψαν πως βιώνουν τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor και ζει στο Ντουμπάι, σημείωσε: «Εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι για τίποτα, θεωρώ ότι όλα θα έρθουν στην κανονικότητα».

Στο Ντουμπάι οι τιμές για ενοικιάσεις ακινήτων έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, με τον ίδιο να δηλώνει: «Έχουν πέσει γύρω στα 15%, 10% ανάλογα την περιοχή».

«Εγώ προσωπικά έχω σπίτια που έχω προς πώληση. Οι τιμές των ακινήτων αυτών δεν έχουν πέσει», συμπλήρωσε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

