Γιώργος Μπαρτζώκας: Ποια είναι η σύζυγος του προπονητή του Ολυμπιακού που κρύβεται πίσω από κάθε επιτυχία του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού, ένας προπονητής με τεράστια προσωπικότητα, πειθαρχία και μπασκετικό μυαλό, που κατάφερε να γράψει ιστορία στην Ευρώπη. Όμως, πίσω από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις στιγμές δόξας στα παρκέ, υπάρχει ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με βαθιές οικογενειακές αξίες και μια ζωή που κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποιος είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον με έντονο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ο πατέρας του, Ανδρέας Μπαρτζώκας, υπήρξε μια ιδιαίτερα ιστορική μορφή της μεταπολεμικής Ελλάδας, αφού ήταν ένας από τους 27 κομμουνιστές που δραπέτευσαν από τις φυλακές Βούρλων το 1955. Η οικογένεια βίωσε δύσκολες εποχές, με εξορίες και πολιτικές διώξεις, γεγονότα που φαίνεται ότι διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία ζωής του σημερινού τεχνικού του Ολυμπιακού.

Από μικρός είχε πάθος με το μπάσκετ. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Αμαρουσίου και ξεχώρισε πολύ γρήγορα για το ταλέντο και την τεχνική του ως power forward. Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Οι σοβαροί τραυματισμοί στα γόνατα δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει τη μεγάλη καριέρα που πολλοί προέβλεπαν ότι θα κάνει ως παίκτης. Έτσι, σε νεαρή ηλικία πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τα παρκέ και να αφοσιωθεί στην προπονητική.

Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι που έμελλε να τον οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης. Από μικρές ομάδες των βορείων προαστίων, μέχρι το Μαρούσι, τον Πανιώνιο, τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, την Μπαρτσελόνα, τη Χίμκι και τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχτισε βήμα βήμα το όνομά του, καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε την Euroleague.

Ποια είναι η σύζυγός του

Ο ίδιος επιλέγει συνειδητά, παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα και την ένταση που συνοδεύει το επάγγελμά του, να προστατεύει την προσωπική του ζωή. Σπάνια θα τον δει κανείς να μιλά δημόσια για την οικογένειά του ή να κάνει κοσμικές εμφανίσεις. Στο πλευρό του βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια η σύζυγός του, μια εντυπωσιακή γυναίκα που αποφεύγει τη δημοσιότητα και διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του προπονητή του Ολυμπιακού, Αθηνά Τριανταφύλλου, είναι αρχιτεκτόνισσα και αποτελεί το απόλυτο στήριγμά του στις δύσκολες, αλλά και στις θριαμβευτικές στιγμές της καριέρας του. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια πολύ δεμένη οικογένεια και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Αντριάνα, η οποία βρίσκεται σήμερα στην εφηβεία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να ζει καθημερινά μέσα στην πίεση των αγώνων, των τίτλων και των τεράστιων απαιτήσεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όσοι όμως τον γνωρίζουν καλά, λένε ότι η πραγματική του ισορροπία βρίσκεται στο σπίτι του. Ο ίδιος, μακριά από κάμερες, συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις, αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στην οικογένειά του, κρατώντας τη ζωή του όσο πιο προστατευμένη γίνεται.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο «μυστικό» του ανθρώπου που κατάφερε να κατακτήσει την Ευρώπη. Η ηρεμία και η σταθερότητα που βρίσκει στους δικούς του ανθρώπους, μακριά από τη λάμψη των γηπέδων.

