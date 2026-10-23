Όσοι βρέθηκαν, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της Κόνι Μεταξά τους περίμενε μια άκρως αναπάντεχη και διασκεδαστική έκπληξη.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια ξεκίνησε τις live εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο «Gaucho», με ένα πολυδιάστατο σόου γεμάτο ενέργεια, μουσική και έντονη θεατρικότητα, όμως το απόλυτο highlight της βραδιάς γράφτηκε με την είσοδο του Γιώργου Μπόγρη στη σκηνή.

Με απίστευτο χιούμορ και αυτοσαρκαστική διάθεση, η Κόνι Μεταξά και ο γνωστός μπασκετμπολίστας (και ιδιοκτήτης του μαγαζιού) χάρισαν στο κοινό μια απολαυστική αναπαράσταση της πιο εμβληματικής σκηνής της ταινίας «Τιτανικός».

Οι δυο τους μεταμορφώθηκαν για λίγα λεπτά σε Τζακ και Ρόουζ, παίρνοντας τη χαρακτηριστική πόζα στην πλώρη του θρυλικού πλοίου με τα χέρια ανοιχτά.

Η σκηνική χημεία τους και το κωμικό timing της στιγμής ξεσήκωσαν τους θαμώνες, με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά. Όπως ήταν φυσικό, τα σχετικά βίντεο από την αναπαράσταση έγιναν αμέσως viral στα social media, με το TikTok και το Instagram να πλημμυρίζουν από τα απολαυστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Μπόγρης και η μελαχρινή σύντροφός του, Κατερίνα Νίκα σε χαλαρές στιγμές στην Πάρο