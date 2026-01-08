Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Χρανιώτης, όπου μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εμπειρία που έζησε στο παρελθόν και παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που, κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών του στην Τήνο, αποφάσισε να κάνει σερφ υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όπως ανέφερε, μπήκε στη θάλασσα στην περιοχή της Κολυμπήθρας με ανέμους που έφταναν τα 9 μποφόρ, χωρίς να έχει κάποιον μαζί του.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, το σχοινί που τον συνέδεε με τη σανίδα έσπασε, με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνος του μέσα στα κύματα, παλεύοντας να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε το λάθος του και χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλες του τις δυνάμεις για να βγει σώος από τη θάλασσα.

Τελικά, κατάφερε να πιάσει ένα κύμα με το σώμα του και να βγει έξω, έχοντας ήδη καταπιεί αρκετό νερό. Όπως παραδέχτηκε, αν είχε πανικοβληθεί, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά, ενώ δεν έκρυψε ότι έκανε και μια μικρή προσευχή για να τα καταφέρει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, λέγοντας πως δείχνει κατανόηση, ωστόσο ο ίδιος αποφεύγει μακρινά ταξίδια για σερφ, καθώς δεν θέλει να απομακρύνεται για μεγάλο διάστημα από την οικογένεια και το παιδί του.

