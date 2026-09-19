Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, ο Γιώργος Χρανιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, η απώλεια του οποίου βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο δημοφιλής ηθοποιός δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία τους από το 2004, ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο και μοιράζοντας αναμνήσεις γεμάτες συναίσθημα. Θυμήθηκε τις ξέγνοιαστες νύχτες τους, τις συζητήσεις για τον σουρεαλισμό και τον χορό μέχρι πρωίας, ενώ ξεχώρισε μια τρυφερή χειρονομία του τραγουδιστή, που τον είχε φροντίσει και σκεπάσει μετά από μια έντονη έξοδο.

Σκιαγραφώντας έναν αυθεντικό άνθρωπο που μιλούσε ανοιχτά ακόμα και για τις πιο δύσκολες στιγμές του, ο Γιώργος Χρανιώτης εξέφρασε την παντοτινή του εκτίμηση, σημειώνοντας πως παρά την απόσταση που έφεραν τα χρόνια και η πατρότητα, ο δεσμός τους παρέμεινε ανεξίτηλος.

Το συγκινητικό του μήνυμα έκλεισε με μια υπόσχεση για μελλοντική τους αντάμωση, στέλνοντας ένα τελευταίο, γεμάτο αγάπη χαιρετισμό στον καλό του φίλο.

Η ανάρτηση του ηθοποιού

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που βγαίναμε έξω και τα πίναμε και μου έλεγες και σου έλεγα. Τότε που σου μίλαγα για τον σουρεαλισμό και μου απαντούσες ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά τα καταλάβαινες. Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που ‘χα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κύριος. Μάγκας. Ωραίος .Τότε που ήμασταν με τον Βασιλόπουλο και χορεύαμε σαν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι άγγελοι.

Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που σ’ έλεγα Τζωρτζ και μ’ έλεγες Τζωρτζ. Που μου έλεγες αργότερα για τις αποτοξινώσεις σου, όταν σ’ έβλεπα στο ιατρείο της φίλης σου της Κατερίνας της Μουστάκα, που πήγαινα και εγώ για ανατάξεις.

Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορταστούμε.

Μπουζούκια που ‘χα έρθει να σε δω κανά δυο φορές (το ξέρες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky horror picture show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή (τι καλός που ήσουν ρε μάγκα μου!) στην Κύπρο που ‘χα γυρίσματα και πήγα μόνος μου να σε δω να τραγουδάς, να σε δω μετά στα καμαρίνια (άλλη ωραία αγκαλιά) και μετά στο Yfsf που ήσουν κριτική επιτροπή.

Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς

Κι εγώ και εσύ

Θα ξανανταμώσουμε Τζωρτζ. Και θα ξανά χορέψουμε

Adios amigo».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chraniotis Giorgos Official (@chraniotis_giorgos_official)

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