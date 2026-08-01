Ο Γιώργος Χρανιώτης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, μιλώντας για την πατρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του γιου του, Αλέξανδρου.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η γέννηση του παιδιού του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή, καθώς έμαθε να βάζει στην άκρη τον εαυτό του και να αφιερώνεται σε έναν άνθρωπο που μεγαλώνει καθημερινά μπροστά στα μάτια του.

Όπως ανέφερε, ο Αλέξανδρος αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του και η αγάπη που νιώθει για εκείνον είναι κάτι που δεν είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν.

Απαντώντας στο αν αφιερώνει αρκετό χρόνο στον γιο του, ο Γιώργος Χρανιώτης εξήγησε πως θεωρεί ότι η πατρότητα ήρθε στη ζωή του την κατάλληλη στιγμή.

Όπως είπε, αν είχε αποκτήσει παιδί σε νεότερη ηλικία, πιστεύει ότι δεν θα ήταν τόσο ενεργός ως πατέρας. Εκτιμά πως πρώτα χρειάστηκε να ολοκληρώσει τον προσωπικό και επαγγελματικό του κύκλο, να ταξιδέψει, να αποκτήσει εμπειρίες και να γνωρίσει τη σύζυγό του, πριν ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο.

Παράλληλα, τόνισε ότι μέσα από τον γιο του ανακαλύπτει ξανά τον κόσμο, ενώ υπογράμμισε πως δεν πιστεύει στον διαχωρισμό ανάμεσα σε «ποιοτικό» και «μη ποιοτικό» χρόνο με τα παιδιά.

Για τον ίδιο, κάθε στιγμή που περνά ένας γονιός με το παιδί του έχει αξία και σημασία, αρκεί να είναι πραγματικά παρών.

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η χορεύτρια Γεωργία Αβασκαντήρα παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2018, έπειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης, ενώ δύο χρόνια αργότερα, στις 14 Ιουνίου 2020, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Αλέξανδρος.

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