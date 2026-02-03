Ο Γιώργος Χρανιώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, όπου μίλησε για την οικογένειά του και την ανθρωπιστική του δράση.

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως η εμπειρία της πατρότητας άλλαξε τη ζωή του: «Όταν ήρθε ο γιος μου, κατάλαβα τι σημαίνει πραγματική οικογένεια. Πριν ήμουν λίγο παιδί, τώρα έγινα άντρας, γιατί έπρεπε να διαχειριστώ όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και τα παιδιά μου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αποστολή του στη Γάζα, εξηγώντας ότι η σύζυγός του ανησυχούσε για την επικινδυνότητα, αλλά εκείνος ένιωσε ότι ήταν καθήκον του: «Με το παιδί μου κατάλαβα ότι οφείλω να βοηθάω τα παιδιά του κόσμου. Κάθε φορά που συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, νιώθεις σαν να σε χτυπάνε στην πλάτη — μια αίσθηση ιερού καθήκοντος».

Ο Χρανιώτης τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα στο γιο του για το ταξίδι, γιατί θέλει να κατανοήσει πρώτα ο ίδιος την έννοια της αδικίας και των κοινωνικών προβλημάτων.

Παράλληλα, μίλησε για τη γονεϊκή αυτονομία: «Μερικές φορές νευριάζω με τον εαυτό μου γιατί οι σύγχρονοι γονείς φοβούνται να κάνουν λάθη. Είναι φυσιολογικό να πάρεις πρωτοβουλίες, να κάνεις και κάποια λάθη, αρκεί να μην είναι εγκληματικά».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο ο Χρανιώτης συμμετείχε στην ελληνική αποστολή του March to Gaza, μία διεθνή πρωτοβουλία αλληλεγγύης για την ανάδειξη της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Govastiletto.gr – Γιώργος Χρανιώτης: «Μπήκα για σερφ με 9 μποφόρ και πήγα να πνιγώ»