Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις ο Γιώργος Χρανιώτης, τοποθετούμενος για δύο πολυσυζητημένα θέματα της επικαιρότητας. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», διευκρινίζοντας αν είχε προχωρήσει σε κάποια οικονομική ενίσχυση, ενώ παράλληλα αποκάλυψε τη δική του προσωπική εμπειρία από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας λόγω της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αναφορικά με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο Γιώργος Χρανιώτης διευκρίνισε ότι δεν είχε δώσει χρήματα στην οργάνωση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε συμβάλει στην προβολή της μέσα από τα social media. «Δεν είχα δώσει χρήματα, ίσως να είχα κάνει κάποια stories για τη ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία του από το ιατρείο της Καρνεάδου

Σε διαφορετικό σημείο των δηλώσεών του, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, το οποίο έχει συνδεθεί δημοσιογραφικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Χρανιώτης περιέγραψε όσα έζησε κατά την επίσκεψή του στον συγκεκριμένο χώρο, εξηγώντας πως, αφού πλήρωσε την ιατρική επίσκεψη, πήγε σε φαρμακείο που βρισκόταν απέναντι, προκειμένου να αγοράσει τα σκευάσματα που του είχαν προταθεί. «Ενστικτωδώς, με το που έφτασα στο ιατρείο στην Καρνεάδου και πλήρωσα την επίσκεψη, δυστυχώς για μένα και για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο, στην κυρία αυτή, για να προμηθευτώ αυτά τα πράγματα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν μόλις μία με δύο ημέρες για να αρχίσει να έχει αμφιβολίες για τη συγκεκριμένη θεραπεία, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μην τη συνεχίσει. «Το μετάνιωσα σε μία-δύο μέρες, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι εκτός μπάτζετ μου. Νομίζω η θεραπεία μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά παράλογα σκευάσματα πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ», αποκάλυψε.

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