Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του εμπειρία με το αλκοόλ, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να αναφερθεί δημόσια σε ένα θέμα που, όπως τόνισε, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ταμπού από πολλούς ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, ο ηθοποιός ανέφερε ότι η αποκάλυψη της δικής του διαδρομής δεν έγινε με σκοπό να λειτουργήσει ως παράδειγμα ή ως κάποια μορφή ακτιβισμού.

Όπως εξήγησε, προέκυψε αυθόρμητα έπειτα από σχετική ερώτηση που δέχθηκε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε δεχθεί προτροπές από ανθρώπους του περιβάλλοντός του να μην αναφέρεται δημόσια στο θέμα, λόγω του κοινωνικού στίγματος που εξακολουθεί να το συνοδεύει. Ωστόσο, δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να αποκρύψει κάτι που αποτελούσε κομμάτι της ζωής του για πολλά χρόνια.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου περιέγραψε πώς οι απαιτητικοί επαγγελματικοί ρυθμοί και η νυχτερινή εργασία τον οδήγησαν σταδιακά σε μια καθημερινότητα όπου η κατανάλωση αλκοόλ γινόταν όλο και πιο έντονη. Όπως εξήγησε, οι νυχτερινές έξοδοι παρατείνονταν συνεχώς, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να τον επηρεάζει ουσιαστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το αλκοόλ ενίσχυε αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός και η ψυχική ένταση, με αποτέλεσμα να βιώνει τις δυσκολίες πολύ πιο έντονα. Όταν αποφάσισε να το βγάλει από τη ζωή του, θεώρησε πως δεν είχε κανέναν λόγο να αποκρύπτει αυτή την πραγματικότητα.

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι επιθυμεί ο κόσμος να γνωρίζει τον πραγματικό του εαυτό, μακριά από στερεότυπα και λανθασμένες εντυπώσεις. Όπως ανέφερε, συχνά συναντά ανθρώπους που εκπλήσσονται όταν διαπιστώνουν πλευρές του χαρακτήρα του που δεν περίμεναν, κάτι που θεωρεί αποτέλεσμα των εικόνων και των προκαταλήψεων που δημιουργούνται πολλές φορές χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μέσα από την εξομολόγησή του, ο Γιώργος Χρυσοστόμου έστειλε ένα μήνυμα ειλικρίνειας και αποδοχής, υπογραμμίζοντας πως ζητήματα όπως ο αλκοολισμός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ντροπή ή σιωπή, αλλά με ανοιχτό διάλογο και κατανόηση.