Ο Γιώργος Δασκουλίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, την πατρότητα αλλά και τις απόψεις του γύρω από τους ρόλους μέσα στην οικογένεια.

Ο γνωστός τραγουδιστής στάθηκε στην εμπειρία του να γίνει ξανά πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία, εξηγώντας πώς αυτή η απόφαση τον απασχόλησε αρχικά, αλλά τελικά του άλλαξε την καθημερινότητα: «Πέρασε από το μυαλό μου αν πρέπει να γίνω ξανά πατέρας ή όχι σε μεγάλη ηλικία. Από τη στιγμή που ήρθε αυτό το παιδί στη ζωή μας, τα ξέχασα όλα. Σου δίνει τόσο ενέργεια. Νιώθω πολύ πιο νέος με την κόρη μου».

Η κόρη του είναι σήμερα τριών ετών και την απέκτησε με την επί σχεδόν 16 χρόνια σύντροφό του, Εύη, με την οποία παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2024.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, με αφορμή παλαιότερη δήλωσή του ότι είναι «άντρας παλαιάς κοπής», ο ίδιος διευκρίνισε τι ακριβώς εννοεί με αυτόν τον χαρακτηρισμό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια έννοια που συχνά παρερμηνεύεται: «Ο “όρος παλαιάς κοπής” είναι ένας όρος και χαρακτηρισμός που συχνά παρεξηγείται. Εγώ είμαι άνθρωπος που του αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά. Υπάρχει ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια, και η γυναίκα με τον δικό της. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Δε σημαίνει ότι εγώ δουλεύω, πηγαίνω σπίτι και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητα του σπιτιού, δίνοντας έμφαση στον αλληλοσεβασμό μέσα στη σχέση: «Ίσα ίσα. Εγώ και στο σπίτι κάνω δουλειές και θα μαγειρέψω, και θα πλύνω πιάτα, και θα σφουγγαρίσω. Είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα, και της γυναίκας απέναντι στον άντρα, ο σεβασμός που λέμε και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιο τρόπο που να χωρίζονται οι ρόλοι. Δεν μπορεί να είναι και ο άντρας και η γυναίκα με τον ίδιο ρόλο. Έχουμε μπερδευτεί τον τελευταίο καιρό. Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας. Αυτό το ουδέτερο δεν μου αρέσει».

