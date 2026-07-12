Ο Γιώργος Δώνης και η Ειρήνη Μποκόρου απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο, όπου βρέθηκαν στο κοσμοπολίτικο νησί μαζί με τους δύο γιους τους.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή του, επέλεξε να περάσει χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας μια ανέμελη βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την οικογένεια σε χαλαρή διάθεση, με τους γιους τους να βρίσκονται στο πλευρό τους.

Ο γνωστός προπονητής και η σύζυγός του, Ειρήνη Μποκόρου έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, με την καθημερινότητά τους να περιστρέφεται γύρω από τα παιδιά και τις κοινές στιγμές τους.

Ο Γιώργος Δώνης παντρεύτηκε, το καλοκαίρι του 2016, τη δεύτερη σύζυγό του, Ειρήνη Μποκόρου στη Λάρισα και μερικούς μήνες αργότερα απέκτησαν ένα γιο, το Μιχαήλ.

Ο προπονητής Γιώργος Δώνης έχει δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο του με τη Δέσποινα Δώνη, που είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές, τον Χρήστο Δώνη και τον Τάσο Δώνη.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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