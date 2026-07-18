Ο Γιώργος Ελεύθερας συνεχίζει να θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου του φίλου και συνεργάτη, Λορέντζο Καριέρε, συγκινώντας με τη νέα ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από περίπου 23 χρόνια μέσα από τη συμμετοχή τους σε τηλεοπτικό ριάλιτι και ανέπτυξαν μια δυνατή φιλία, η οποία εξελίχθηκε σε σχέση ζωής.

Μαζί με τον αδελφό του Γιώργου Ελεύθερα, Νίκο, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία με τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, όπως το «Ταινία Φαντασίας».

Παρότι οι επαγγελματικές τους πορείες ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους με την πάροδο των χρόνων, οι προσωπικοί τους δεσμοί παρέμειναν ισχυροί. Άλλωστε, ο ίδιος ο Γιώργος Ελεύθερας είχε δηλώσει στο παρελθόν πως από «Φίλοι για Πάντα» έγιναν τελικά «αδέλφια για πάντα».

Η απώλεια του Λορέντζο Καριέρε έχει αφήσει βαθύ κενό στη ζωή του, κάτι που αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις του στα social media.

Στη νέα του δημοσίευση, ο Γιώργος Ελεύθερας επέλεξε να μοιραστεί μια παλιά φωτογραφία των «Φίλων για Πάντα», χωρίς να τη συνοδεύσει με κάποιο σχόλιο ή μήνυμα, αφήνοντας την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

Μια σιωπηλή, αλλά ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, που αποτυπώνει τη νοσταλγία και τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου του φίλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

Govastiletto.gr – Γιώργος Ελεύθερας: Το αντίο στον Λορέντζο Καριέρε – «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά»