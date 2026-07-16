Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Γιώργος Ελεύθερας θέλησε να αποχαιρετήσει τον Λορέντζο Καριέρε. Η κοινή τους διαδρομή ξεκίνησε πριν από περίπου 23 χρόνια στο reality «Bar», όμως η σχέση τους συνεχίστηκε και έξω από αυτό. Μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν το εξαιρετικά δημοφιλές συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», αφήνοντας το δικό τους στίγμα στη διασκέδαση με τεράστιες επιτυχίες όπως το ομώνυμο κομμάτι και η αγαπημένη «Ταινία Φαντασίας».

Οι δρόμοι τους μουσικά μπορεί να χωρίστηκαν στην πορεία, ωστόσο η φιλία τους φαίνεται ότι παρέμεινε ζωντανή αφού σε δηλώσεις του πριν μερικά χρόνια ο Γιώργος Ελεύθερας είχε πει: «Υπάρχουν θέματα στη ζωή που σε τραβάνε. Εντάξει, όταν κάνεις οικογένεια είναι σίγουρο ότι θα απομακρυνθείς, έτσι είναι το φυσιολογικό μάλλον. Από φίλοι για πάντα γίναμε αδέρφια για πάντα».

H είδηση θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, προκάλεσε θλίψη και στους «Φίλους για πάντα» με τον Γιώργο Ελεύθερα να δημοσιεύει στα social media απόσπασμα από ένα video clip τους, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι Stairway to Heaven των Led Zeppelin.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα» έγραψε στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

govastiletto.gr -Λορέντζο Καριέρε: Το «Bar», ο λόγος που αποχώρησε από το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» και η επιχείρηση στο Χαλάνδρι