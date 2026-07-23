Ο Γιώργος Ελεύθερας έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία νέα ανάρτηση για τον Λορέντζο Καριέρε.

Ο γνωστός τραγουδιστής και μουσικός ανέβασε ένα βίντεο από το ριάλιτι BAR, στο οποίο βλέπουμε τους δυο τους να χορεύουν και να τραγουδούν.

Οι δύο άντρες είχαν γνωριστεί στο BAR του Mega και αμέσως έγιναν κολλητοί. Βγαίνοντας από το παιχνίδι, έφτιαξαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» μαζί φυσικά και με τον Νίκο Ελεύθερα, αδερφό του Γιώργου.

Λίγα χρόνια αργότερα ωστόσο, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

govastiletto.gr -Λορέντζο Καριέρε: Ραγίζει καρδιές ο γιος του, Ρομπέρτο – «Από τη μέρα που έφυγες, τίποτα δεν είναι πια όπως πριν!»