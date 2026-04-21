Τρίτη 21 Απριλίου 2026,
Γιώργος Φραγκούλης: Ξεσπά για τα σχόλια που δέχεται για την προσωπική του ζωή – «Δεν είναι δουλειά σας το τι κάνω»

Δεν μάσησε τα λόγια του...
Βασίλης Κοντζεδάκης
21.04.2026 | 14:00 UPD:21.04.2026, 14:24
Ο Γιώργος Φραγκούλης έκανε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα, όταν ρωτήθηκε, σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για τη σχέση του με την Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια του τένις, Αρίνα Σαμπαλένκα. Ο ίδιος δεν μάσησε τα λόγια του και κλείνει στόματα, αναφερόμενος στη μέλλουσα σύζυγό του με τρυφερά λόγια.

Αρκετοί φέρεται να κατακρίνουν τον ίδιο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του brand ακάι Oakberry, για το πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται την επιχείρησή του, ενώ παρακολουθεί συχνά τους αγώνες της. Ο Γιώργος Φραγκούλης μίλησε στο podcast Money Buys Happiness στο Instagram και απάντησε με αιχμηρό τρόπο.

Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Φραγκούλης είπε: «Για μένα είναι σημαντικό το να έχω κάποιον που αγαπώ, που με εμπιστεύεται και με θαυμάζει, από τον οποίο μπορώ να διδάξω και να μάθω, όπως η αρραβωνιαστικιά μου. Με την Αρίνα, όλα είναι θετικά. Δεν βλέπω κανένα μειονέκτημα. Πιστέψτε με, δέχομαι κριτική. ”Πώς μπορεί να διευθύνει την εταιρεία; Παρακολουθεί πάντα τένις”.

Με βλέπετε στην τηλεόραση και παρακολουθώ τένις. Είναι ένας αγώνας δύο ωρών. Όπως έκανα μια συνάντηση πριν, θα κάνω άλλη μια μετά. Δεν είναι γ@@@μένη σας δουλειά το τι κάνω. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις αποτυχίες».

