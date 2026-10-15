Η Ντορέττα Παπαδημητρίου γιορτάζει τα 47α γενέθλιά της και δέχτηκε τις ευχές φίλων, συνεργατών και θαυμαστών.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια ήταν και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος επέλεξε έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο για να της δείξει την αγάπη του.

Η φωτογραφία αγκαλιά με την αγαπημένη του

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στα social media μια τρυφερή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, έχοντας στο φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα, σε ένα σκηνικό με έντονα καλοκαιρινά χρώματα.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε το στιγμιότυπο με δύο απλές, αλλά γεμάτες συναίσθημα λέξεις: «Happy birthday», στέλνοντας τις δικές του ευχές στην αγαπημένη του για τη ξεχωριστή ημέρα.

Πηγή φωτογραφίας: instagram

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