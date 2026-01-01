Ο Γιώργος Γεροντιδάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για τον ερχομό του 2026, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα μήνυμα με ευχές.

Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα, μηνύματα, προκλήσεις Νέα Χρονιά με όμορφες & ξεχωριστές στιγμές! Χρώματα, ήχοι, μουσικές & αρώματα να ομορφαίνουν την κάθε μας μέρα!». «2026 αστέρια να σου χαρίσουν την λάμψη τους και 2026 φλόγες να κάψουν ότι σε εμπόδιζε να ορθοποδήσεις».

Παράλληλα, ο ίδιος κοινοποίησε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία του με τη σύντροφό του, Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία είναι τραβηγμένη από ταξίδι τους στο εξωτερικό.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχουν απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, αφού φημολογείται εδώ και αρκετούς μήνες ότι βρίσκονται σε σχέση.

Οι ίδιοι από την πλευρά τους δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει κάτι, καθώς επιλέγουν να μην απασχολούν με τα προσωπικά τους και είναι πάντα διακριτικοί.

Μάλιστα, παρότι κατά καιρούς κυκλοφορούσαν κοινές φωτογραφίες από εξόδους και εξορμήσεις τους, αλλά και δημοσιεύματα, κανείς από τους δύο δεν μιλούσε ανοιχτά για τη σχέση τους.

Ωστόσο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι, και η ηθοποιός ανέβασε από εκεί την πρώτη κοινή φωτογραφία τους.

