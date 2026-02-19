Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πραγματοποίησαν, το βράδυ της Τρίτης 17/2, μια νέα κοινή εμφάνιση.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην κοπή πίτας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, ενώ δεν δίστασαν να ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

Τη σέλφι τους δημοσίευσε στα instastories o Γιώργος Γεροντιδάκης, ενώ η Ντορέττα Παπαδημητρίου την έκανε κοινοποίηση στο δικό της προφίλ.

Οι δύο ηθοποιοί, παρότι έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή τους, το τελευταίο διάστημα δείχνουν πιο χαλαροί στις δημόσιες εμφανίσεις τους, αδιαφορώντας για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν γύρω από τη σχέση τους.

