Γιώργος Γεροντιδάκης: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου – «Είμαστε καλά»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό», με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα τόσο για τη νέα τηλεοπτική του δουλειά και τον απαιτητικό ρόλο που αναλαμβάνει, όσο και για την προσωπική του ζωή.

Η συζήτηση πέρασε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου. Ο ηθοποιός μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ για τα περίπου δύο χρόνια που είναι μαζί, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους, αλλά και τι ήταν εκείνο που τον κέρδισε στη σύντροφό του. Όπως περιέγραψε, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δυο τους είναι η ηρεμία που προσφέρει ο ένας στον άλλον, η δυνατότητα να περνούν όμορφα μαζί και να κρατούν τη δουλειά έξω από το σπίτι.

«Με την Ντορέττα είμαστε καλά, να είμαστε καλά όλοι μας. Στα μακροβούτια κερδίζει. Είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια. Η γυμναστική είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα, δεν επεμβαίνουμε ο ένας στο πρόγραμμα του άλλου και αυτό είναι το φυσιολογικό. Ποτέ δεν κρύψαμε κάτι. Αυτό που ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι μόνο για εμένα, δεν κρύβεις κάτι. Όταν κάτι είναι στην αρχή, όταν θες να το ζήσεις, και τώρα το ζήσεις. Τυγχάνει εμείς που είμαστε πιο “γνωστοί” μία φωτογραφία που θα βγάλουμε θα αναπαραχθεί δεκάδες φορές», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Για να συμπληρώσει: «Εκτός από την εξωτερική εμφάνιση, στην Ντορέττα αυτό που βρήκα είναι το κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, τι είναι να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι πια, πλέον μπορεί να σκεφτώ ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο. Γίνεται μία συζήτηση. Γελάμε πάρα πολύ. Είναι επιχειρηματίας του εαυτού της, σε σύγκριση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα. Την παρακολουθώ με πολύ θαυμασμό σε όσα κάνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε τη δουλειά στο σπίτι. Είναι το μεγαλύτερο λάθος αυτό. Το καλοκαίρι που έχει ο κάθε ένας τις αγωνίες του είπαμε ότι θα τα βάλουμε στην άκρη και θα κάνουμε διακοπές».

govastiletto.gr – Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι διακοπές τους στην παραλία