Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου εμφανίστηκαν μαζί, πιασμένοι χέρι χέρι, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά και της Κλαίρης Θεοδώρου, το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Το ζευγάρι τράβηξε τα φωτογραφικά φλας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Happy Day, κρατώντας διακριτική στάση για την προσωπική του ζωή και τονίζοντας ότι προτιμά να μην προκαθορίζει το μέλλον: «Κρατάω την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, γιατί δεν μιλάω. Τον γάμο δεν τον προκαθορίζεις, με ενδιαφέρει να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να περνάω όμορφα τη ζωή μου, χαρούμενα και με υγεία. Αν έρθει κάτι, εδώ είμαστε να το δούμε».

Αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση που δέχεται το ζευγάρι όταν φωτογραφίζεται δημόσια: «Δεν νιώθω αμήχανα όταν μας φωτογραφίζουν με τη Ντορέττα, είτε είναι άνθρωποι του χώρου είτε όχι, αλλά δεν συμφωνώ κιόλας».

Η κοινή τους εμφάνιση επιβεβαιώνει τη σταθερή σχέση τους και την άνεση με την οποία κινούνται στο δημόσιο χώρο, χωρίς να χάνουν τη διακριτικότητα που επιθυμούν για την προσωπική τους ζωή.