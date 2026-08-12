Το καλοκαίρι συνεχίζεται με όμορφες στιγμές για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, οι οποίοι απολαμβάνουν χρόνο μαζί, μακριά από το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα.

Το ζευγάρι, που στην αρχή της σχέσης του κρατούσε πιο διακριτική στάση και απέφευγε να μοιράζεται κοινές φωτογραφίες στα social media, φαίνεται πως πλέον αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική του ζωή.

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