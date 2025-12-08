Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους και απολαμβάνουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους με τρυφερές στιγμές.

Πρόσφατα, το ζευγάρι διασκέδασε μαζί με φίλους σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γεροντιδάκης και η Παπαδημητρίου χόρεψαν, τραγούδησαν και αντάλλαξαν αγκαλιές, χωρίς να επηρεάζονται από τα αδιάκριτα βλέμματα και τους φωτογράφους.

Μαζί τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη σύντροφό του, τη συνάδελφό του, Βάλια Χατζηθεοδώρου, καθώς και άλλους φίλους.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Χέρι χέρι σε παρουσίαση βιβλίου