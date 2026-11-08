Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη παραχώρησε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, μιλώντας τόσο για την επαγγελματική του πορεία, όσο και για την προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», στην πολυετή παρουσία του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και στη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Παράλληλα, μίλησε για όσα αναζητά σε μια συντροφική σχέση, αποκαλύπτοντας πως η δημιουργία μιας ουσιαστικής οικογένειας αποτελεί σημαντική επιθυμία του.

Η επιτυχία της σειράς «Κρίνο και αγκάθι» και η επαφή με το κοινό

Αναφερόμενος στη φετινή τηλεοπτική του παρουσία, ο Γιώργος Γεροντιδάκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στη σειρά «Κρίνο και αγκάθι» μια ιδιαίτερα όμορφη επαγγελματική εμπειρία. Όπως εξήγησε, η ανταπόκριση του κοινού είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των συντελεστών.

«Είναι ένα στοίχημα να καταφέρεις να κερδίσεις το ενδιαφέρον του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά, με ένα ενδιαφέρον σενάριο και μια ευνοϊκή συγκυρία για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή.

Όσο για την αντιμετώπιση που έχει από τον κόσμο στον δρόμο, ο ηθοποιός δήλωσε πως απολαμβάνει την επικοινωνία μαζί του. Μάλιστα, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι τηλεθεατές θυμούνται όχι μόνο τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, αλλά και το πραγματικό του επίθετο.

Η σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου και η ηρεμία στην προσωπική του ζωή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε ο Γιώργος Γεροντιδάκης όταν η συζήτηση στράφηκε στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Ο ηθοποιός δήλωσε πως διανύει μια πολύ όμορφη και ήρεμη περίοδο, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συναισθηματική ισορροπία μέσα σε μια σχέση.

Όπως ανέφερε, για εκείνον έχει μεγάλη αξία να μπορεί κάποιος να βρίσκει γαλήνη στο σπίτι του, αλλά και να προσφέρει στον σύντροφό του την ίδια ασφάλεια και ηρεμία. Θεωρεί, μάλιστα, πως για να μπορέσει ένας άνθρωπος να στηρίξει ουσιαστικά τον σύντροφό του, χρειάζεται πρώτα να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως βρίσκεται σε μια ώριμη φάση της ζωής του, γνωρίζοντας πλέον τι θέλει από την προσωπική του ζωή και τι επιθυμεί να μοιράζεται με τον άνθρωπο που έχει δίπλα του.

Δεν έκρυψε, επίσης, πως προσπαθεί να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στη σχέση του, κρατώντας τα Σαββατοκύριακα μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η άποψή του για τον γάμο και η επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ενός γάμου, δίνοντας μια απάντηση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δέσμευση και τη συντροφικότητα.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν του αρέσει να κάνει μεγάλες δηλώσεις για το μέλλον, καθώς προτιμά οι πράξεις να μιλούν από μόνες τους. Για τον ίδιο, άλλωστε, ο γάμος δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά η ουσιαστική ένωση δύο ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια.

«Ο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας πραγματικής οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον είναι να υπάρχει ουσιαστικός δεσμός, αγάπη και αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Govastiletto.gr – Γιώργος Γεροντιδάκης: Η ανάρτηση για τα γενέθλια της Ντορέττας