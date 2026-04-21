Γιώργος Γεροντιδάκης σε Φαίη Σκορδά: «Αν κλείσει η κάμερα, μπορώ να σου πω ό,τι θες!»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ήταν καλεσμένος σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Ο ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, τόσο για τα παιδικά χρόνια του, όσο για την επαγγελματική του ζωή. Μάλιστα, σε μια ερώτηση που του έκανε η παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, επέλεξε να απαντήσει με το δικό του τρόπο, αποκαλύπτοντας το λόγο που δεν του αρέσει να εκθέτει την προσωπική του ζωή.

Αρχικά, μιλώντας τόσο για την επιτυχία του, όσο και για την πορεία του στην υποκριτική, ο Γιώρογς Γεροντιδάκης είπε: «Δεν έχει νόημα να βάλεις στο μυαλό σου ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό, δεν είμαι κάτι το ξεχωριστό. Μία δουλειά κάναμε και πήγε καλά, και μας έφτασε εδώ. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στη δουλειά του ηθοποιού όλα ήταν δύσκολα. Δεν έχω σπουδάσει νομική, ούτε καν απέξω δεν έχω περάσει. Όχι δεν είχα περάσει νομική, μακάρι. Κάτι άκυρο είχα περάσει. Ξεκίνησα περίπου 11 χρονών την υποκριτική, είναι τώρα 27 περίπου χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ο αδερφός ο Αλέξανδρος και ο Βαγγέλης είναι σεφ, οι δύο αδερφές μου ασχολούνται με τα οικονομικά. Οι γονείς μου το αντιμετώπισαν με πολλή μεγάλη αγάπη. Ήταν διακριτικοί αλλά έξω από αυτό, δεν έμπαιναν στα χωράφια μου.

Έναν επαγγελματία αντιμετώπιζαν και έτσι μεγάλωσα και εγώ. Εμείς είχαμε και μαγαζιά, ξέρω και την συμπεριφορά του πατέρα μου προς τους υπαλλήλους και την συμπεριφορά με τον κόσμο. Και εγώ ως επαγγελματίας το έκανα. Τα οικονομικά μου τα διαχειρίζονταν μέχρι μία στιγμή οι γονείς μου. Έχω χάσει και χρήματα, χάσαμε χρήματα στο Peppermint, αλλά εντάξει, φαλίρισε. Εννοείται πως έχασα κάτι από την παιδικότητά μου, παλαιότερα ήμουν λίγο αντιδραστικός σε αυτό, αλλά ναι εννοείται χάνεις. Κάνεις παρέα με μεγαλύτερες ηλικίες, συνεργάζεσαι με σπουδαίους ηθοποιούς, έπρεπε κάπως να συντονίζεσαι. Λόγω εμπειριών ήμουν πιο μπροστά από την ηλικία μου, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Είμαι 38 ετών. Ο τρόπος που ξέφυγα είναι να θεωρώ ότι η δουλειά θα είναι πάντα έτσι, όταν έμαθα με σκληρό τρόπο να φύγω και να μη κάνω τηλεόραση, όχι ότι είχα προτάσεις.

Όταν ήμουν στον στρατό είπα “δεν θα ξαναπεινάσεις ποτέ” και πήγα στο θέατρο και μετά ήρθαν οι Μέλισσες. Το πιο εύκολο είναι να φύγεις, είναι θέμα απόφασης, μου αρέσει αυτή η δουλειά. Μου έχει βγει σε κακό που τα κυνηγάω όλα μέχρι τέλους, όσο μεγαλώνεις πρέπει να βλέπεις και να κάνεις τη γύρα στα πράγματα, να τα βλέπεις σφαιρικά και να προλαβαίνεις αυτά που θα σε κάνουν να αδειάσεις. Έχει και όριο αυτό. Σίγουρα στο κομμάτι που χάνω την ψυχραιμία μου είναι στο αθλητικό, στο ποδόσφαιρο, είμαι άλλος άνθρωπος εκεί. Δεν θα μπορούσα να πάω επαγγελματικά γιατί δεν αντέχω την προπόνηση».

Όταν ερωτήθηκε για τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου έχουμε πάει σε 2 αγώνες, πάω με τους φίλους μου κυρίως. Δεν περίμενε εμένα σε αυτό. Μου αρέσει πολύ το κομμάτι του αθλητισμού αλλά να υπάρχει και υγεία μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις εσύ για ένα σύνολο ανθρώπων που μπορεί να μην το καταλάβουν. Να βγω μπροστά να σταματήσω καταστάσεις έχω βρει τον μπελά μου μετά. Ο κάθε ένας κοιτά τη δική του ζωή μόνο. Δεν θα βγω μπροστά με την ίδια παρόρμηση που θα έκανα παλιά, δεν εκτιμάται αυτό από τους άλλους ανθρώπους. Επειδή βγαίνω εγώ μπροστά δεν ξέρω αν προλαβαίνουν οι άλλοι να βγουν μπροστά για εμένα. Δεν κρύβομαι κιόλας.

Την σχέση μου με τη Ντορέττα το βλέπω σαν μία πολύ όμορφη συγκυρία και μία πολύ όμορφη στιγμή. Δεν μπορώ να πω στην διαδικασία της λεπτομέρειας διότι αυτό που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι ότι ανοίγω το σπίτι μου σε αυτούς που θέλω. Αν κλείσει η κάμερα μπορώ να σου πω ό,τι θες. Δεν θέλω να τα ακούνε τόσοι άνθρωποι που στο κάτω κάτω βγάζουν μία κακία. Πιστεύω σίγουρα στο timing αλλά μπορεί να μην είναι το timing του άλλου. Αν είναι να πέσεις στα πατώματα να κλαις για ποιο λόγο; Αν φτάσεις σε ένα επίπεδο που δεν αντέχεις.

Δεν θα σταματήσω να κάνω τη ζωή μου, όλοι την κάνουν, γιατί να μην το κάνω εγώ; Το θέμα είναι να φτάσεις σε ένα σημείο για να μπορείς να κάνεις μία υγιή σχέση, ο κάθε ένας άνθρωπος σου μαθαίνει πράγματα και εξελίσσεσαι. Δεν θα πω κάτι κακό. Γίνεσαι καλύτερος. Όσο μεγάλωνα ήθελα να μπαίνω στο σπίτι και να είμαι ήρεμος. Να απομονώνεις όλη αυτή τη κατάσταση. Τώρα την έχω, και την έχω σαν άνθρωπος. Είμαι ήρεμος».

