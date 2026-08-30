Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για τον Γιώργο Γιαννιά και την Ελευθερία Παντελιδάκη, αφού το ζευγάρι γιορτάζει την επέτειο του γάμου του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων έγγαμου βίου, η Ελευθερία Παντελιδάκη ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ! Χρόνια μας πολλά. Σ’ αγαπώ, άλλο μου μισό», έγραψε η Ελευθερία Παντελιδάκη.

Ο γάμος του Γιώργου Γιαννιά και της Ελευθερίας Παντελιδάκη είχε πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 30 Αυγούστου 2015. Ο τραγουδιστής και η αγαπημένη του έχουν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά, τα οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Μπορεί ο Γιώργος Γιαννιάς και η Ελευθερία Παντελιδάκη να μετράνε αρκετά χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Γιώργος Γιαννιάς: «Ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο μόνος που “φτιάχτηκε” μόνος του»