Ο Γιώργος Γιαννιάς και η Ελευθερία Παντελιδάκη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz και έχουν αποκτήσει μαζί δύο αγόρια.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, για αυτό και οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες. Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε το αγαπημένο ζευγάρι σε πρόσφατη έξοδό του στο NOX. Οι δυο τους μετά από καιρό βρήκαν λίγο χρόνο για να βγούνε με την παρέα τους και διασκέδασαν με το πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε στην πίστα τον Γιώργο Γιαννιά, με τον οποίο γνωρίζονται από παλιά, κι εκείνος ερμήνευσε κάποιες από τις επιτυχίες του, με τον κόσμο να σιγοτραγουδά μαζί του και τη σύζυγό του να τον καμαρώνει.

Ο γνωστός τραγουδιστής πριν λίγους μήνες σε συνέντευξή του στο Happy Day εξέφρασε την άποψη ότι η γυναίκα σε μια οικογένεια πρέπει να μπορεί να μην εργάζεται, ώστε να φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά.

«Δεν δουλεύει η γυναίκα μου, μεγαλώνει τα παιδιά. Είναι δασκάλα χορού αλλά μετά τον κορωνοϊό το αφήσαμε. Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Να δουλεύω εγώ για αυτούς. Είναι κλασική μαμά, με το σπίτι, μαγειρεύει κάθε μέρα. Της αρέσει πολύ και μας περιποιείται», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Δείτε φωτογραφίες από την πρόσφατη έξοδό τους στο NOX.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Γιώργος Γιαννιάς: «Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε στο πλατό της Ελένης. Της είπα “εσύ έχεις ωραία δάχτυλα στα πόδια”»